Омск, 28 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Власти Омской области заявили о том, что туризм в регионе возвращается к допандемийным показателям.

Татьяна Иващенко В Омске

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в 2021 году регион посетили 450 тысяч туристов.

Как отметил на заседании 27 апреля министр культуры региона Юрий Трофимов, на реализацию государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 год» было направлено 3,9 миллиарда рублей. Все плановые значения ожидаемых результатов госпрограммы и подпрограмм в 2021 году достигнуты, констатировал он.

Трофимов привёл данные, что в допандемийном 2019 году в коллективных средствах размещения в Омской области было зарегистрировано более 500 тысяч человек. В 2020 году из-за пандемии и введенных ограничений показатель составил 340 тысяч человек. Предварительные итоги 2021 года – 450 тысяч.

«Цифра будет скорректирована в большую сторону после подготовки итоговых данных Омскстатом. Однако уже сейчас мы видим, что идёт положительная динамика, которая, как мы считаем, выведет по итогам 2022 года на допандемийные показатели», — прокомментировал Юрий Трофимов.

Он сообщил, что в 2022 году также будет действовать программа предоставления субсидий туроператорам за счёт регионального бюджета. Объём финансирования на текущий год – 1 млн рублей.

Напомним, в 2021 году Омская область поднялась в Национальном туристическом рейтинге с 35 на 32 место из 85 возможных.

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