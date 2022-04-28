Ульяновск, , 08:22 — REGNUM Воспитательницу детского сада «Рябинка» в Ульяновской области, которая получила ранение при стрельбе, продолжат лечить в московской клинике. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ингаляционная терапия Александр Погожев © ИА REGNUM

О состоянии пострадавшей рассказал 27 апреля на заседании регионального совета безопасности губернатор Алексей Русских. По его словам, воспитательница получила «тяжёлое ранение», в Ульяновской области ей оказана «вся необходимая первичная медицинская помощь». Пострадавшая отправляется в Москву для продолжения в специализированной клинике.

«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек», — сказал Алексей Русских, выразив «самую глубокую признательность» педагогу и пожелав ей » скорейшего выздоровления» .

Губернатор также поручил проработать вопрос о представлении воспитателя к государственной награде.

Ранее Алексей Русских заявил о том, что будет ходатайствовать перед президентом России о награждении посмертно воспитателя детского сада «Рябинка», которая попыталась остановить вооружённого преступника ценой собственной жизни.

Читайте также: Ульяновский губернатор предложил наградить посмертно воспитателя детсада

Напомним, что 28 апреля в Вешкайме состоятся похороны погибших при стрельбе в детском саду. Ожидается, что в них примут участие 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детсад «Рябинка» в посёлке Вешкайма вошёл вооружённый мужчина, застрелив воспитателя и двух спящих детей. Ещё один педагог получил ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибших при стрельбе в ульяновском детсаду похоронят 28 апреля