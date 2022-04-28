Москва, 28 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Применение института конфискации по законодательству РФ для принятия сопоставимых мер в отношении имущества резидентов других стран будет расширено Россией в случае, если западные страны начнут конфискацию имущества российских граждан. Об этом 28 апреля написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Александрович Клишас

«В случае если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству», — отметил он в своем сообщении.

Также Клишас подчеркнул, что такого рода действия западных стран не будут оставлены без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России.