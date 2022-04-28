Барун-Хемчикский район, Тува, , 08:21 — REGNUM В Туве перед судом предстанет врач-стоматолог, от укола которого скончалась пятилетняя пациентка. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Стоматологический кабинет СУ СКР по Туве

По данным следствия, днём 30 марта 2021 года к зубному врачу в поликлинику Барун-Хемчикского района обратилась местная жительница с дочерью, у которой болел зуб. Осмотрев ребёнка, врач сообщил о необходимости удаления зуба и велел купить анестетик Лидокаин в аптеке.

Мать пациентки купила две ампула 10% Лидокаина. После этого обвиняемый в нарушение ведомственных нормативных актов, нарушая инструкцию к лекарству, не убедившись в концентрации вводимого раствора анестетика ввёл избыточное количество препарата в количестве 250 мг в десну девочки. Это более чем вдвое превысило максимально допустимую дозу.

«Сразу после этого у малолетней пациентки развился анафилактический шок в тяжелой молниеносной форме, который оказал токсическое действие с угнетением дыхания, гипотонией и остановкой сердечной деятельности, причинивший тяжкий вред здоровью малолетней по признаку опасности для жизни, в результате чего на следующий день она скончалась», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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