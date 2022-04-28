Донецк, , 08:21 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел попали три населённых пункта. Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 6:05 с украинских позиций в посёлке Новгородское был открыт огонь по Железной Балке. Из СПГ выпущено десять гранат.

В 6:27 с тех же позиций обстреляна Горловка. Боевики применили крупнокалиберные пулемёты.

В 6:57 из Новомихайловки обстрелян населённый пункт Ясное. По нему выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.