Президент Индонезии провел переговоры с Зеленским
Джакарта, 28 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN Indonesia.
Kremlin.ru
Джоко Видодо
«Я разговаривал с президентом Украины. Индонезия поддерживает все усилия для того, чтобы мирные переговоры были успешными, и готова оказать гуманитарную помощь», — написал глава Индонезии в Twitter.
Джоко Видодо не упомянул ничего, связанного с саммитом G20.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил благодарность за то, что Индонезия пригласила Украину на саммит G20.