Джакарта, 28 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Я разговаривал с президентом Украины. Индонезия поддерживает все усилия для того, чтобы мирные переговоры были успешными, и готова оказать гуманитарную помощь», — написал глава Индонезии в Twitter.

Джоко Видодо не упомянул ничего, связанного с саммитом G20.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил благодарность за то, что Индонезия пригласила Украину на саммит G20.