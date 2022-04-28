Пекин, 28 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Школы в двух районах Пекина — Тунчжоу и Сичэн — перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции, 27 апреля сообщила газета «Бэйцзин жибао».

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При этом в Сичэне очные занятия отмены только в части заведений, а в Тунчжоу удаленный режим действует также для профессиональных технических училищ. Кроме того, из-за вспышки заболевания приостановлена работа детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля в столице китайской провинции Цзилинь Чанчуне постепенно отменяется общегородской режим закрытого управления, действующий из-за опасности распространения коронавируса.