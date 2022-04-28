Херсон, 28 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Ракеты «Точка-У» по Херсону летели со стороны Николаевской области, сообщает корреспондент РИА Новости, который видел их полет и сами удары по городу в районе телецентра.

VoidWanderer «Точка-У»

«Сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО. Был взрыв (от «Урагана») один, потом была стрельба (системы ПВО) «Панциря», потом я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада», — рассказал журналист.

После он увидел, как что-то спускается на парашютах, вероятно — кассетные части.