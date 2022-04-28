Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 27 апреля баррель Brent подешевел на 0,16%, до $105,08. Торги прошли в узком ценовом диапазоне. Даже отчет минэнерго США не оказал влияние на рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 691 тыс. баррелей. Запасы бензина сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов — на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Сегодня, 28 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $103,80 за баррель. Спекулянты продолжают оценивать ситуацию с коронавирусом в Китае и ожидают новых триггеров для будущих ценовых колебаний.

Цена отбилась от поддержки $100, но из-за ралли доллара с ростом у покупателей пока не получается. Перед ростом цена может повторно вернуться к уровню $101,50.

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