Уфа, 28 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин отправлен на заслуженный отдых. Об этом 27 апреля сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Чиновник

«Сегодня на заслуженный отдых проводили Марата Мударисовича Галиуллина, Главу администрации Орджоникидзевского района», — сообщил он.

Мавлиев поблагодарил Галиуллина за достойную работу на благо района и города.

«В некоторых вопросах многолетний опыт, мудрые советы Марата Мударисовича будут кстати. Поэтому в дальнейшем он будет моим советником», — заявил глава Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что назначен советник главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания.