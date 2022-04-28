Мариуполь, ДНР, 28 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Аграрии Донецкой Народной Республики начали посевную кампанию на полях под Мариуполем. Об этом сообщает 28 апреля РИА Новости.

Torange.biz Посевная

В видеосюжете агентства показана работа сельскохозяйственной техники на полях возле освобождённого города. Журналист отметил, что вопрос посевной сейчас всех волнует, однако «всё в порядке» — посевная идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Хакасия увеличивает посевные площади почти на 7,5 тысячи гектаров в 2022 году.