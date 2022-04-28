Молдавия, , 08:13 — REGNUM Молдавия не может отказаться от поставок российского газа. Об этом молдавский президент заявил на телеканале Jurnal TV.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии», — сказала Санду.

Она отметила, что Молдавия теоретически может получать газ по другим «техническим маршрутам», но для этого ещё нужно найти поставщика. Глава республики призналась, что страна находится в тяжёлом положении, так как после 1 мая Газпром может разорвать контракт.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.