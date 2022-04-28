Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Денацификация Украины будет завершена, все виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму понесут заслуженное наказание. Об этом 28 апреля заявил глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко в ходе неформального заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Пыточные центры в 21-м веке, действительно, не укладываются в голове», — сказал российский дипломат.

Также он указал, что имеется большое количество фактических доказательств и свидетельских показаний о секретном пыточном центре СБУ в аэропорту Мариуполя.

«Он циничным образом именовался «библиотекой» и был создан в 2014 году, когда националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занял Мариуполь», — пояснил Леонидченко.

Кроме того, российский дипломат рассказал, что указанный центр СБУ использовался для пыток, изнасилований и убийств «книг», которыми украинские нацисты называли удерживаемых в нем мирных граждан, подозреваемых в нелояльности киевскому режиму.

«Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — заключил Леонидченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что регион с 1 мая перейдет в рублёвую зону.