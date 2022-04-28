Южно-Сахалинск, , 08:16 — REGNUM Бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сбор взяток с кандидатов на выборах депутатов областной столицы в 2014 году.

Александр Хорошавин Premier.gov

По информации региональных телеграм-каналов рассмотрение уголовного дела о создании организованной группы на выборах завершилось в феврале 2022 года.

По мнению обвинения, потенциальные кандидаты в депутаты от «Единой России» скидывались на предвыборную кампанию от 2 до 10 млн рублей. Деньги они отдавали бывшему мэру Южно-Сахалинска Андрею Лобкину, а он уже их передавал на тот момент губернатору Александру Хорошавину.

Предполагалось, что было получено более 100 млн рублей.

28 апреля суд Южно-Сахалинска приговорил Лескина к 9 годам заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего губернатора Сахалина Александр Хорошавина, а также бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина в 2020 году было возбуждено уголовное дело.

В Южно-Сахалинске четыре дня оглашали приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Ему суммарно дали 15 лет.