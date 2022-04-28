Сеул, 28 апреля 2022, 08:11 — REGNUM Власти Южной Кореи приняли решение помочь Европе в преодолении газового кризиса, вызванного санкционной политикой в отношении России, — перенаправить в страны этого региона часть предназначенных для Южной Кореи поставок сжиженного природного газа. Об этом 28 апреля сообщил телеканал KBS.

Танкер со сжиженным природным газом
Танкер со сжиженным природным газом
Nakilat

Решение о подобной услуге Европе было принято южнокорейским министерством торговли, промышленности и энергетики 27 апреля. По утверждению ведомства, объём этих поставок (о которых точной информации не приводится) не скажется на ситуации в собственной стране, так как зима уже закончилась.

По информации источников агентства Yonhap, Южную Корею могли настойчиво «попросить» о содействии в газовом вопросе в США или в Европе, поскольку ещё в феврале Сеул отклонил подобную просьбу Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение российской компании «Газпром» прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию недружественным шагом со стороны Москвы.

Читайте также: В Petronas заявили, что не могут удовлетворить мировой спрос на газ

Читайте ранее в этом сюжете: Мишель заявил о единстве стран ЕС при отказе от энергоресурсов из России