Сеул, , 08:11 — REGNUM Власти Южной Кореи приняли решение помочь Европе в преодолении газового кризиса, вызванного санкционной политикой в отношении России, — перенаправить в страны этого региона часть предназначенных для Южной Кореи поставок сжиженного природного газа. Об этом 28 апреля сообщил телеканал KBS.

Танкер со сжиженным природным газом Nakilat

Решение о подобной услуге Европе было принято южнокорейским министерством торговли, промышленности и энергетики 27 апреля. По утверждению ведомства, объём этих поставок (о которых точной информации не приводится) не скажется на ситуации в собственной стране, так как зима уже закончилась.

По информации источников агентства Yonhap, Южную Корею могли настойчиво «попросить» о содействии в газовом вопросе в США или в Европе, поскольку ещё в феврале Сеул отклонил подобную просьбу Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение российской компании «Газпром» прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию недружественным шагом со стороны Москвы.

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