Москва, 28 апреля 2022, 08:09 — REGNUM Лидеры США и Европы ведут себя неадекватно, делая бравурные заявления насчет военно-экономического давления на Россию и помощи Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Кургинян отметил некую странность с американской и европейской стороны, которая измеряет все не результатами, а мифическими поставками. Будь то бравурные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, как Запад дерзко вооружает Украину, или заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, как Европа не приемлет «газовый шантаж» России.