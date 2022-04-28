Москва, 28 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Лидеры США и Европы ведут себя неадекватно, делая бравурные заявления насчет военно-экономического давления на Россию и помощи Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Так же не говорят на войне. Не говорят: «Я поставил столько-то гранатомётов» , говорят: «Я подбил столько-то танков» , правильно? Как можно при тех данных, которые существуют сейчас, видя, как это монотонно уничтожается, бормотать такие вещи? Эта фон дер Ляйен как в анекдоте. Заяц: «Звери отдайте деньги, а то будет как вчера!» . Звери спрашивают, а как было вчера? Заяц: «Вчера не отдали» . Вот эта фон дер Ляйен, она все время ведет себя как этот заяц. А что она может?», — задал вопрос Кургинян.

Кургинян отметил некую странность с американской и европейской стороны, которая измеряет все не результатами, а мифическими поставками. Будь то бравурные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, как Запад дерзко вооружает Украину, или заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, как Европа не приемлет «газовый шантаж» России.