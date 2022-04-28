Москва, 28 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Торги по паре доллар/рубль 27 апреля проходили относительно спокойно. Российская валюта показала лучшие результаты против евро и британца на фоне ралли доллара на Фрекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Пара евро/рубль установила новый двухлетний минимум на отметке 75,22 руб. Единая валюта оказалась под давлением на новостях о том, что компания Газпром решила прекратить поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить рублями за газ.

По итогам дня рублевые пары закрылись снижением цен. Пара доллар/рубль упала на 1,01%, до 72,78 руб., евро/рубль — на 1,98%, до 75,30 руб., фунт/рубль — на 3,28%, до 91,01 руб.

Из последних новостей, 10 стран-покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки с конвертацией в рубли. Четыре из них уже провели оплату.

Также рубль продолжает получать поддержку от рыночного дисбаланса спроса и предложения, который обусловлен сохраняющимися продажами экспортной выручки и низким спросом на импорт.

Сегодня, 28 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $103,80 за баррель. Из-за ралли доллара на внутреннем валютном рынке активизировались покупатели.

Своими покупками они сдерживают курс доллара выше 72 руб. Зона 71-72 руб является сильной поддержкой.

Если ЦБ РФ позволит ее пройти, то рублю откроются горизонты с видом на 67 руб. Учитывая геополитические риски и введенные санкции против России, сценарий на укрепление рубля выше 70 руб. маловероятен.

А вот продажи евро Газпромом, полученные за газ от европейских покупателей, могут придать евро ускорение до уровня 73 руб.

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