Октябрьский район, Челябинская область, , 08:08 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области сотрудники полиции изъяли более 9200 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты Pixabay.com

В гараже магазина они нашли более 7700 пачек на свыше 863 тыс. рублей. Товар принадлежал ранее судимому мужчине 1973 года рождения. А при обыске у него обнаружили более 1500 пачек на сумму порядка 180 тыс. рублей.

Теперь гражданину грозит очередная судимость. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может отправиться в колонию на три года.