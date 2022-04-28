Барнаул, 28 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Майские праздники в Барнауле пройдут с соблюдением всех требований безопасности. Так, 1 мая для проведения праздничных мероприятий перекроют ряд улиц Барнаула, сотрудники ГИБДД будут регулировать ситуацию с дорожным движением в районе Нового моста и въезда в город в связи с праздничным салютом около набережной Оби. Подробности с совещания, посвященного вопросам безопасного прохождения праздничных мероприятий, 28 апреля сообщает пресс-центр городской мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В Первомай

Полиция будет обеспе­чивать правопорядок и на религиозные праздники. Запланировано дежурство сотрудников правоохранительных органов около пра­вославных храмов 1 мая – в христианский праздник Красная гор­ка и 3 мая – в день поминовения усопших (Родительский день), 2 мая, в мусульманс­кий праздник Ураза-Б­айрам, дежурство организуют в районе прихода соборной мечети на улице Матросова.

Напомним, в 2022 году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очн­ом формате пройдет масштабная акция «Бес­смертный полк».

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