В Барнауле на Первомай перекроют ряд улиц
Барнаул, 28 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Майские праздники в Барнауле пройдут с соблюдением всех требований безопасности. Так, 1 мая для проведения праздничных мероприятий перекроют ряд улиц Барнаула, сотрудники ГИБДД будут регулировать ситуацию с дорожным движением в районе Нового моста и въезда в город в связи с праздничным салютом около набережной Оби. Подробности с совещания, посвященного вопросам безопасного прохождения праздничных мероприятий, 28 апреля сообщает пресс-центр городской мэрии.
Полиция будет обеспечивать правопорядок и на религиозные праздники. Запланировано дежурство сотрудников правоохранительных органов около православных храмов 1 мая – в христианский праздник Красная горка и 3 мая – в день поминовения усопших (Родительский день), 2 мая, в мусульманский праздник Ураза-Байрам, дежурство организуют в районе прихода соборной мечети на улице Матросова.
Напомним, в 2022 году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция «Бессмертный полк».
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