Москва, , 08:07 — REGNUM Ряд законов вступят в России в мае, в их числе — наказание за отождествление роли СССР и фашистской Германии, кроме того, вводятся ограничения на взимание долгов с социальных выплат, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — указал Володин в телеграм-канале.

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Кроме того, заработает норма, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения гражданина. Предусмотрено, что если заемщик подтвердил своё согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае будет увеличена максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) — с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Кроме того, правительство получило полномочия утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля.

С 1 мая заявления на новую выплату для семей с детьми до 17 лет будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР), деньги поступят за период с 1 апреля.

Также вступает в силу закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.