Куала-Лумпур, , 08:07 — REGNUM Большую часть ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, отменяют с 1 мая в Малайзии. Об этом 27 апреля заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин в эфире местных телеканалов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил министр, станет необязательным соблюдение дистанции между людьми, будут отменены масочный режим на открытом воздухе и проверки сертификатов о вакцинации при входе в магазины и заведения общепита.

Останутся контроль температуры у граждан в общественных местах и экспресс-тестирование. Также обязательным останется ношение маски в закрытых помещениях.

Запрет на деятельность ночных клубов и прочих объектов из «негативного списка» совета безопасности Малайзии планируется отменить с 15 мая.

Для иностранных туристов обязательным остаётся свидетельство о полной вакцинации и периодическое тестирование на коронавирус. Граждане, попавшие на карантин при въезде в страну смогут досрочно прервать его, если результат экспресс-теста на четвёртый день будет отрицательным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19