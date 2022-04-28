Кундуз, Афганистан, , 08:06 — REGNUM В в афганской провинции Кундуз в центре города произошёл взрыв.

Взрыв (сс) Will Russell

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», бомба была заложена в магазине в районе «9-й улицы Рустакабада», населённой преимущественно шиитами.

По словам источника, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе меняла, однако точное число пострадавших в результате этого взрыва неизвестно.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе пока не дали комментариев.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.