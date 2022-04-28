Якутск, , 08:13 — REGNUM Из бюджета Якутии выделят 1,2 млрд рублей на поддержку региональных авиакомпаний. Эти расходы одобрили 28 апреля на заседании депутаты Госсобрания республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Авиаперевозки Sean MacEntee

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Из этой суммы 400 млн рублей предназначены на завоз авиатоплива, 175 млн — на субсидирование перевозок по республике. Самый большой транш в 600 млн рублей выделен на выплаты по договорам лизинга и возмещение затрат на поддержание лётной годности самолётов авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в бюджете закрепили статьи расходов на поддержку отраслей экономики региона в условиях санкционного давления. Самый большой транш в 2 млрд рублей предназначен для строительных предприятий.