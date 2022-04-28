Копенгаген, , 08:03 — REGNUM Ряд крупных продовольственных сетей в Дании установили ограничение на количество растительного масла, которое может купить один человек за день. Об этом сообщило издание Berlingske.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Указанное решение принято на фоне сокращения поставок этого вида продовольствия. В число таких сетей вошли компании Coop Denmark, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’brugsen, Brugsen, и Irma.

Так, в магазинах Coop, Rema1000, Salling Group можно купить три бутылки масла в день. В последних двух примерах речь идет о литровых емкостях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля издание Daily Mail передало о том, что в Великобритании ограничили продажу растительного масла в сети супермаркетов Waitrose. Каждому покупателю разрешили брать не более двух бутылок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии ограничили продажу растительного масла