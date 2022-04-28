Копенгаген, 28 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Ряд крупных продовольственных сетей в Дании установили ограничение на количество растительного масла, которое может купить один человек за день. Об этом сообщило издание Berlingske.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

Указанное решение принято на фоне сокращения поставок этого вида продовольствия. В число таких сетей вошли компании Coop Denmark, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’brugsen, Brugsen, и Irma.

Так, в магазинах Coop, Rema1000, Salling Group можно купить три бутылки масла в день. В последних двух примерах речь идет о литровых емкостях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля издание Daily Mail передало о том, что в Великобритании ограничили продажу растительного масла в сети супермаркетов Waitrose. Каждому покупателю разрешили брать не более двух бутылок.