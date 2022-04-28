Москва, 28 апреля 2022, 08:03 — REGNUM Современная экономическая модель России, выстроенная под вхождение в Запад не позволяет без социально-экономически и политически проблем отключить Европу от газа, необходимо время на ее переориентацию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По словам политолога, российская постсоветская экономика изначально создавалась под сырьевую модель. Предполагалось, что мы будем продавать ресурсы, а на вырученные деньги покупать на Западе все необходимое, однако практика показала, что это невозможно. В этой ситуации нельзя просто взять и перерубить все экономические связи просто потому, что это чревато для устойчивости экономики, а, стало быть, и социально-политической стабильности страны.