Москва, 28 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Современная экономическая модель России, выстроенная под вхождение в Запад не позволяет без социально-экономически и политически проблем отключить Европу от газа, необходимо время на ее переориентацию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Наша стратегическая задача – сделать так, чтобы население России не оказалось в ситуации Перестройки с пустыми прилавками или чем-то еще. Эта задача выполнена. Прилавки полны, с одеждой проблем нет. Говорят даже какие-то модники возвращаются. Но плевать на них. Я просто хотел только сказать, что немецкие фирмы, которые вернутся к нам, перестанут быть немецкими. Значит, мы ведем себя разумно, исходя из данности. Даже если мы будем эту данность перестраивать, мы будем ее перестраивать пять-шесть-семь лет… Это гигантская инфраструктура, которую необходимо построить, раскрутить и так далее», — заявил Кургинян.

По словам политолога, российская постсоветская экономика изначально создавалась под сырьевую модель. Предполагалось, что мы будем продавать ресурсы, а на вырученные деньги покупать на Западе все необходимое, однако практика показала, что это невозможно. В этой ситуации нельзя просто взять и перерубить все экономические связи просто потому, что это чревато для устойчивости экономики, а, стало быть, и социально-политической стабильности страны.