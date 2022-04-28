Херсон, 28 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Херсонская область с 1 мая перейдет в рублёвую зону. Об этом 28 апреля заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«С 1 мая мы переходим в рублёвую зону», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что переходный период займёт около четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские банки попросили Центральный банк России отложить выпуск новых модернизированных банкнот.

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