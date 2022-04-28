Херсон, Украина, , 08:02 — REGNUM В Херсоне после атаки ракетами «Точка-У» возобновили вещание федеральные и крымские российские телеканалы. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным агентства, после атаки Херсона с использованием ракет «Точка-У» и РЗСО «Ураган» со стороны Николаевской области, в городе отключились российские телеканалы. Однако перерыв был недолгим – примерно полчаса. После этого трансляции возобновились.

Напомним, жителям освобождённого от националистов Херсона доступны федеральные телеканалы первого и второго мультиплекса, а также региональные каналы Крыма.

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них были сбиты, третья упала возле телевышки. Однако оборудование для вещания не пострадало.