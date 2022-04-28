Уфа, 28 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Высокое загрязнение ртутью двух рек выявили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

Так, 19 апреля 2022 года в реке Белой около железнодорожной станции Шушпа специалисты взяли пробу воды. Лабораторные исследования показали, что в воде содержание ртути составило 0,000 031 мг на литр: зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в 3,1 раза.

Ртуть была обнаружена и в реке Ашкадар в г. Стерлитамак: 0,000 033 мг на литр (превышение предельно допустимой концентрации в 3,3 раза).

Сообщается, что предельно допустимая концентрация ртути для воды питьевого назначения составляет 0,0005 мг/л.