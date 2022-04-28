Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего в время пандемии в регионе скончались 658 человек. 610 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 113. За сутки выявлено 12 новых носителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 70, за весь период – 31 651. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 652, за весь период – 442 899», — добавили в оперштабе.