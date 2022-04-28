Оренбург, , 07:57 — REGNUM Новую областную инфекционную больницу под Оренбургом в мае введут в строй. Открытие клиники анонсировала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Будущая областная инфекционная больница Orenburg-gov.ru

Глава минздрава отметила, что учреждение уже прошло предитоговую экспертизу Стройконтроля.

«Сейчас идут финальные доработки, в первую очередь, наружные. Надеюсь, за ближайшие две недели будут закончены. И есть некоторые моменты, связанные с противопожарной безопасностью, до конца мая больница будет введена в эксплуатацию», — сказала Савинова.

Напомним, новую больницу начали строить летом 2021 года. К сдаче объект планировался в конце декабря 2021 года. Новая областная инфекционная больница рассчитана на 186 коек.

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