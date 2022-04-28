Оренбург, 28 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Новую областную инфекционную больницу под Оренбургом в мае введут в строй. Открытие клиники анонсировала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Будущая областная инфекционная больница

Глава минздрава отметила, что учреждение уже прошло предитоговую экспертизу Стройконтроля.

«Сейчас идут финальные доработки, в первую очередь, наружные. Надеюсь, за ближайшие две недели будут закончены. И есть некоторые моменты, связанные с противопожарной безопасностью, до конца мая больница будет введена в эксплуатацию», — сказала Савинова.

Напомним, новую больницу начали строить летом 2021 года. К сдаче объект планировался в конце декабря 2021 года. Новая областная инфекционная больница рассчитана на 186 коек.