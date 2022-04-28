Кемерово, 28 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 1768 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 119 новых носителей коронавируса. За это же время 102 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 161 471 случай заражения коронавирусом, 157 396 человек выздоровели, 2307 пациентов скончались.