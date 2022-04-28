Веллингтон, , 07:54 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9047 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Из них 2519 зараженных выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения инфекции в стране. Также случаи заболевания коронавирусной инфекцией фиксируются и в других регионах Новой Зеландии. Кроме того, еще 80 зараженных выявили при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 484 пациента с COVID-19. Из них 15 находятся в отделениях реанимации. В ведомстве добавляют, что за 27 апреля в стране скончались еще 13 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 912 490 случаев заражения SARS-CoV-2.