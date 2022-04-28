Владимирская область, 23 декабря, 2004, 18:23 — ИА Регнум. На заседании законодательного собрания Владимирской области были внесены изменения в закон "Об административных правонарушениях во Владимирской области".

Депутаты ужесточили наказание за сбыт самогона. Теперь штраф за это правонарушение увеличен до 20 "минималок". Аналогичный проступок, совершенный повторно в течение года, обойдется виновному в 25 минимальных размеров оплаты труда. Внесено дополнение в статью о нарушении тишины и спокойствия граждан после 23 часов. Отныне в число нарушителей могут попасть и должностные лица (например, владельцы кафе и т.п., расположенных в жилых домах). Для них сумма штрафа будет от 5 до 25 МРОТ, а при повторном составлении протокола - до 50 "минималок".