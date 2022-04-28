Южно-Сахалинск, , 07:55 — REGNUM В Южно-Сахалинске четыре дня оглашали приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Александр Хорошавин Premier.gov.ru

Читайте также: Экс-губернатор Сахалина Хорошавин выступил в суде с последним словом

Хорошавин обвинялся в получение взяток и приготовлению к получению взяток в период выборов в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

Обвинение запросило общий срок по двум делам 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Время пребывания экс-губернатора в СИЗО пойдёт в зачет срока.

В итоге Александра Хорошавина приговорили к 15 годам в колонии строгого режима и 500 млн штрафа. Также его лишат государственных наград.

«Внешне экс-губернатор вообще не отреагировал на оглашение приговора и даже не оторвался от толстой книги, которую читал», — прокомментировало ИА Сах. ком.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. Его обвинили в создании преступной группы, взятках, прочих коррупционных преступлениях и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Вместе с Хорошавиным осуждены его ближайшие сотрудники Сергей Карепкин и Андрей Икрамов.