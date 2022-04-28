Киев, 28 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Отказаться от нейтральной позиции по ситуации на Украине призвал власти Индии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такое заявление он сделал в опубликованном 28 апреля интервью индийскому телеканалу India Today.

Дмитрий Кулеба

Кулеба признал, что у Нью-Дели особые, важные для обеих стран, отношения с Москвой, но заявил, что Россия сейчас совсем не та страна, с которой Индия развивала сотрудничество.

Также Кулеба отметил, что руководство Украины ценит симпатию Индии к своей стране и позицию о том, что конфликт должен быть остановлен. Однако глава украинского МИД пояснил, что в сложившихся обстоятельствах нейтральная позиция Индии ей не поможет и сейчас, по мнению Кулебы, лучший путь для Нью-Дели — всесторонняя поддержка Киева.

Напомним, Индия была среди более, чем 50 стран, воздержавшихся при голосовании в ООН по вопросу исключения России из Совета по правам человека. Кроме того, Индия воздержалась и при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной ситуации вокруг Украины. Такая политика Индия вызвала отрицательную реакцию у западных стран.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели придерживается позиции «срочного прекращения огня, возвращении к дипломатии и диалогу, уважении территориальной целостности и суверенитета государства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США были удивлены отказом правительства Индии поддержать антироссийские санкционные меры.