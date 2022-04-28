28 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Соцсети активно обсуждают заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Соединённых Штатах рассматривают вопрос о включении России в список стран — спонсоров терроризма. Пользователи считают, что главный спонсор терроризма — это как раз США.

Татьяна Иващенко, , 08:31 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате сделал очередное антироссийское заявление. Он подчеркнул, что в Соединённых Штатах рассматривают вопрос о включении России в список стран — спонсоров терроризма.

Титанчик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Это заявление Блинкена активно обсуждают в социальных сетях.

«А сами США есть в этом списке?» — задаётся вопросом Polyasha, подписчица группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«США, себя вспомнить не хотите?» — предлагает Евгений.

«РФ может в свой список стран — спонсоров терроризма включить США», — предложил Дима.

А так действия США охарактеризовал пользователь с ником Слышу ZOV: «Лицемеры».

«Себя включите», — предложил Штатам Михаил К.

Пользователь с ником Хозяин считает, что «террорист номер один» — это США». «США – главный спонсор терроризма», — согласен с ним ещё один пользователь.

«Сказала страна, которая признала «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистами и сама их поддерживает», — отметил Vadim.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Первый спонсор терроризма — это США», — комментирует Андрей.

«Шапка загорелась у Америки», — иронизирует Армен.

«Спонсоров терроризма США в зеркале увидят!» — отметила Лилия Ф.

«Забавно, главные спонсоры терроризма по всему миру пытаются кого-то включать в список спонсоров терроризма», — выразил своё мнение Иван Ч.

«Им самим во главе списка этого надо быть», — убеждён Николай К.

«А может, наконец, в этот список под номером один США включим?!» — предложил Nikolas R.

«Почему Россия не разорвала до сих пор дипотношения с этой страной и, соответственно, не объявила США террористами?» — спрашивает Alex A.

«Это нам давно пора включить США в такой список за все военные преступления, что они совершили хотя бы за последние 20-30 лет», — подытожил обсуждение Евгений.