Сеул, , 07:49 — REGNUM По меньшей мере 3 трлн вон ($2,3 млрд) будет выделено министерством обороны Южной Кореи на создание и запуск в космос 12 разведывательных спутников, 27 апреля сообщила газета «Хангук кёнчжэ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Спутник PIRO4D

Их начнут отправлять на орбиту с 2029 года. Эти спутники должны будут сменить пять других аппаратов, которые Южная Корея собирается создать и запустить до 2025 года.

Используя указанные спутники, Сеул планирует усилить наблюдение за военной активностью КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Южная Корея произвела неудачный запуск ракеты-носителея «Нури» с макетом полезной нагрузки.

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