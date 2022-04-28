Сеул, 28 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 3 трлн вон ($2,3 млрд) будет выделено министерством обороны Южной Кореи на создание и запуск в космос 12 разведывательных спутников, 27 апреля сообщила газета «Хангук кёнчжэ» со ссылкой на источники в ведомстве.

PIRO4D Спутник

Их начнут отправлять на орбиту с 2029 года. Эти спутники должны будут сменить пять других аппаратов, которые Южная Корея собирается создать и запустить до 2025 года.

Используя указанные спутники, Сеул планирует усилить наблюдение за военной активностью КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Южная Корея произвела неудачный запуск ракеты-носителея «Нури» с макетом полезной нагрузки.