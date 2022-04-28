Тюмень, 28 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за последние три года количество отравлений наркотиками увеличилось на 95%. Об этом заявил на пресс-конференции заведующий отделением областного наркологического диспансера Александр Сытик.

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По его словам, за 2021 год в регионе зафиксировано 349 отравлений наркотиками, 250 человек умерли. Число впервые выявленных наркозависимых — 198 человек, что на 67,5% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году в Тюменской области зарегистрировано 2450 больных наркоманией. Большинство из них — это жители городов в возрасте от 20 до 39 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном производстве 2,2 тонны наркотиков.