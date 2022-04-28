Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту разбоя и убийства: жертва была задушена. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 40-летний житель Ульяновской области. Правоохранители установили, что вечером 5 октября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в один из домов в селе Румянцево Барышского района, где похитил имущество местного жителя, а затем задушил его.

Обвиняемый арестован.

Мужчине инкриминируют грабёж (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске задержали жителя Чувашии, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

Подробнее: Жителя Чувашии подозревают в разбойном нападении на магазин в Ульяновске