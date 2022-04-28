Орск, Оренбургская область, 28 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области Дом культуры железнодорожников может стать собственностью муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Орска Дом культуры железнодорожников в Орске

По данному вопросу сейчас ведутся переговоры. В них участвуют чиновники администрации Орска и представители Южно-Уральской железной дороги.

«Исторически сложилось, что ДК железнодорожников — социально значимый объект для Советского района — Старого города, поселков Вокзальный, ОЗТП, Мясокомбинат, Нагорный, Элеватор, Лесоторговый. Здесь проживает порядка 60 тысяч человек. Ни в коем случае нельзя менять профильное направление – объект должен останется культурным центром. Крайне важно сохранить и развивать эту площадку», — сказал глава города Василий Козупица.

Стоит отметить, владельцев дома культуры является дирекция социальной сферы Южно-Уральской железной дороги – филиал ООО «РЖД». Двухэтажное кирпичное здание построено в 1957 году. Оно нуждается в обследовании и ремонте.