Якутск, , 08:03 — REGNUM Обвиняемый в совершении двух преступлений якутянин Прокопий Тимофеев зашил нитками рот. Таким образом он решил заявить о нарушении его прав, сообщил 28 апреля «Якутск Вечерний». Издание называет мужчину криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским.

Заклеенный рот

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Его судят за по двум статьям УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию похищения человека и умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью.

Прокопий Тимофеев не признаёт свою вину, поэтому решил зашить себе рот накануне очередного заседания по его делу в Верховном суде республики. Швы со рта якутянина пока не сняли.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Мирнинского района Якутии настолько возмутило отсутствие защитной маски на сотруднике Росгвардии, что он зашил себе нитками рот в знак протеста и объявил сухую голодовку. Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку.