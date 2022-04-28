Кольчугино, Владимирская область, , 07:45 — REGNUM На заводе «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приступили к монтажу новой волочильной линии по выпуску медной проволоки для токопроводящих жил кабелей. Волочильная линия дополнит установленное ранее оборудование по производству силовых кабелей на среднее и высокое напряжение.

Фото: ugmk. com

На предприятии уже функционируют несколько аналогичных машин, но их мощностей было недостаточно для производства силовых кабелей высокого напряжения в объемах, необходимых заказчикам.

Новое оборудование работает по технологии «грубого» волочения медной катанки, максимальный диаметр которой 8 мм. Готовая проволока будет иметь диаметр в диапазоне от 1 до 5,6 мм и попадет в конструкцию кабеля в качестве токопроводящей жилы.

«Введение в строй новой линии завершает крупный этап проекта по модернизации предприятия. В 2018 году усовершенствовали производство фильер – волочильного инструмента, доводящего проволоку до нужного диаметра. Экструзионная линия и бронемашина дополнили новую технологическую цепочку. Теперь предприятие имеет еще один производственный комплекс, способный выпускать силовой кабель для нужд большой энергетики», — прокомментировал директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

Монтажные работы на линии завершатся в июне текущего года. Далее специалисты предприятия приступят к пуско-наладочным работам.