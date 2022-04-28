Кемерово, 28 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области 31 мая 2022 года планирует рассмотреть иск управления Росприроднадзора к АО «Кузбасская птицефабрика». С ответчика пытаются взыскать более 3,5 млн рублей «вреда, причинённого водному объекту», передаёт ИА REGNUM.

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Иск Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по Кемеровской области поступил в базу суда в начале апреля 2022 года. Дело приняла судья Кормилина.

Истец предъявил претензии на сумму 3 508 589,65 рубля. Она фигурирует в деле как компенсация вреда, который причинён водному объекту. Детали пока не сообщались.

Предприятие-ответчик работает в посёлке Степной. В ЕГРЮЛ зарегистрировано с 2006 года.