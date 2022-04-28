Иркутск, 28 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 28 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8606 человек, причём трое из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 518 (+118 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 435 (-4 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В то же время выздоровели 286 260 пациентов (+113 за сутки).

Ещё 673 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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