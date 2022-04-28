Владивосток, , 07:51 — REGNUM С 28 по 30 апреля на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» в Артёме проводится 28-я Международная строительная выставка «Город». Гости смогут ознакомиться с передовыми отечественными технологиями, поучаствовать в ярмарках недвижимости и вакансий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Строительная площадка Дарья Драй © ИА REGNUM

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В этом году в выставке принимают участие более 50 компаний из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Приморского и Хабаровского краев. Также более 20 компаний из Китая представят свою продукцию онлайн.

«Строительная отрасль – одна из ключевых в крае. Мы уделяем большое внимание внешнему облику городов, развитию жилищного строительства. Это не только выставка, где можно ознакомиться с новинками производства строительных материалов, техники, но и дискуссионная площадка – обмен мнениями, знакомство с новыми людьми», — сказали организаторы.

На выставке можно увидеть технологии малоэтажного строительства, деревянного домостроения, 3D-печати, отделочные материалы, древесно-полимерные композитные материалы, фасадные системы, материалы для тепло- и гидроизоляции, очистные сооружения, теплоблоки, металлоконструкции, кирпич, шифер, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, спецодежда, сэндвич-панели, профнастил.

Из инновационных технологий на выставке «Город» — 3D-принтер для возведения жилых домов. На площадке можно увидеть процесс печати жилого дома.

Отмечается, что в эти дни проходит и строительный форум. Особое внимание будет уделено развитию импортозамещения, насыщению рынка строительными материалами, ценообразованию, развитию стройиндустрии, мерам поддержки отрасли, обеспечению кадрами.

Как сообщало ИА REGNUM, импортозамещение в строительной отрасли в России составляет более 90%. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.